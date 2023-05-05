سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 5-5-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، اليوم الجمعة الموافق 5-5-2023، في البنوك المصرية.

سعر الدولار في بنك سايب مقابل الجنيه المصري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك المشرق: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مقابل الجنيه المصري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي مقابل الجنيه: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.