شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الأعمال: تنفيذ مشروعات بـ"سيناء للمنجنيز" لتعظيم العائد من الكاولين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، عن المشروعات الجاري تنفيذها بشركة سيناء للمنجنيز، بالشراكة مع القطاع الخاص مثل مشروع فصل الحديد عن المنجنيز بتكلفة 11 مليون دولار و 130 مليون جنيه تمويل محلي، ومشروع لإنتاج منجنيز عالي التركيز بنسبة شراكة 65% للشركة و 35 % للقطاع الخاص.

جاء ذلك في بيان صحفي، اليوم الجمعة، عقب اجتماعه مع عماد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وجمال هنداوي رئيس شركة سيناء للمنجنيز.

قال إن شركة سيناء للمنجنيز تنتج سبيكة السيلكومنجنيز والجبس المكلسن كنشاط صناعى وخام الكاولين ورمال الزجاج والجبس الخام وأكسيد الحديد وخام المنجنيز كنشاط تعديني، وهناك خطة تطوير الشركة تنطلق من التوسع في الإنتاج الصناعي بالإضافة إلى الإنتاج التعديني بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للموارد الطبيعية في نطاق عمل الشركة من خلال الاهتمام بالصناعات التحويلية القائمة، وإضافة صناعات جديد.

واستشهد الوزير، بخام الكاولين الذي تمتلك منه الشركة احتياطيات كبيرة ويمكن زيادة قيمته الاقتصادية من 15 دولار إلى 80 دولار للطن حال إخضاعه لصناعة تحويلية بسيطة يمكن تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.

أضاف أن الشركة لديها احتياطي إجمالي 70 مليون طن بتركيز 35% ألومينا، وهي المادة الخام التي يتم استيرادها لصناعة الألومنيوم ويدخل الخام في صناعة الشبة المستخدمة في تنقية مياه الشرب والفيبرجلاس والسيراميك والأسمنت الأبيض والحراريات، وجاري دراسة مشروع الكلسنة لتعظيم العائد الاقتصادي للكاولين.

أكد الدكتور محمود عصمت، أن التوجه نحو زيادة أنشطة الشركة التصنيعية وإقامة صناعات جديدة يتطلب تطوير ميناء أبو زنيمة المملوك للشركة لاستقبال المراكب العملاقة وإقامة مجمع صناعي وترسانة بحرية لتقديم الخدمة الفنية وخدمات الإمداد والتموين واللوجيستيات البحرية الأخرى للناقلات البحرية، وهو ما يتم العمل عليه حالياً.

قال إن قوة الاقتصاد المصري وصلابته وقدرته على مواجهة الأزمات الخارجية يمكن ارجاعها إلى أسباب عديدة منها تنوع الموارد الطبيعية و الصناعات العديدة القائمة عليها، مشيراً إلى سياسة دعم المشاريع الإنتاجية والتوسع في التصنيع والاهتمام بالصناعات التحويلية للاستفادة من الكنوز الطبيعية التي تشكل الطبيعة الجغرافية للمناطق الصحراوية.