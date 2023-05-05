الذهب يواصل التراجع في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر، حيث هبط الجرام 5 جنيهات، مواصلا تارجعها الذي بدأته نهاية تعاملات الخميس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي".

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1757 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2259 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2635 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3011 جنيها للجرام.

كما هبط سعر الجنيه الذهب إلى 21080 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 2044 دولارا بحلول التعاملات المسائية أمس الخميس، بزيادة نحو 0.29% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.