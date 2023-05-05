شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 73.45 دولار لبرنت و69.38 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، 73.45 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.38 دولار.

وأعلنت روسيا، عن اندلاع حريق في مصفاة إلسكي لتكرير النفط في إقليم كراسنودار بسبب هجوم بمسيرة، وهو الثاني هذا الأسبوع، حسبما ذكرت خدمات الطوارئ اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن الطوارئ الروسية قولها "هاجمت مسيرة منطقة مصفاة إلسكي لتكرير النفط مما أدى إلى اندلاع حريق في مساحة 60 مترا مربعا. في الوقت الحالي تم إخماد الحريق".

ووفقا للطوارئ الروسية تعمل خدمات الطوارئ ووكالات إنفاذ القانون حاليا في مكان الحادث.

يشار إلى أن مسيرة هاجمت أمس أيضا مصفاة النفط في إليسكي، مما أدى إلى اشتعال النار في خزان للنفط.

في سياق آخر، وقع الأردن والعراق الخميس مذكرة تفاهم لتجهيز ونقل النفط الخام التي يستورد الأردن بموجبها 10 آلاف برميل على أساس معدل خام برنت الشهرى ناقصا 16 دولارا للبرميل الواحد وذلك لتغطية فرق النوعية وأجور النقل.

وقال الوزير الخرابشة - في تصريح صحفي - إن هذه الكمية تشكل حوالي 7% من احتياجات المملكة من النفط الخام، مشيدا بعلاقات التعاون القائم مع الجانب العراقي في قطاع الطاقة وأهمية المضي قدما فى استكمال تنفيذ مشاريع التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وحول كميات النفط التي استوردها الأردن، قال الوزير الخرابشة إن المملكة استوردت من العراق منذ شهر سبتمبر 2021 وحتى نهاية عام شهر مارس 2023 حوالي 4.5 مليون برميل وبمعدل حوالي 9.992 برميل يوميا.