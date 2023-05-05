شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع باستثناء "الرعاية الصحية" والان مع تفاصيل الخبر
كما تراجعت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والتجارة والموزعون بنسبة 2.6%، 2.5%، 2.4%، على التوالي، ثم قطاعي الخدمات التعليمية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.7%، 1.5%، على التوالي، وأخيرًا قطاع البنوك، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1%، فيما ارتفع قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.3%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 2.82% ليغلق عند مستوى 17295.27 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.14% ليغلق عند مستوى 2978.40 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.27% ليغلق عند مستوى 4521.82 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.38% ليغلق عند مستوى 20651.17 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3568 نقطة.
وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 31.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.116 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 2.8%، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 705 مليار جنيه إلى 682.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3.2%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 223.7 مليار جنيه إلى 215.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.7%.
وكانت إدارة البورصة المصرية، قد قررت أن يكون يوم الخميس الموافق 4 مايو، إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 7 مايو.
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