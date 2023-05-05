شكرا لقرائتكم خبر عن في 7 خطوات.. كيفية حجز قطعة أرض خدمية في 6 مدن جديدة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت بوابة خدمات المستثمرين، خطوات مبسطة لتيسير إجراءات حجز الأراضي إلكترونيًا في سبيل دفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة، وأتاحت (25) قطعة أرض بأنشطة خدمية بمساحات مختلفة، في 6 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - الشيخ زايد - الشروق – العبور الجديدة - أسيوط الجديدة – المنيا الجديدة)، ويقدم ”الخليج 365” فيديو لخطوات حجز الأراضي:

1- يتم الدخول إلى بوابة خدمات المستثمرين "https://assign.newcities.gov.eg"; للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة.

2- تسجيل حساب المستثمر، والتأكد من صحة البريد الإلكتروني عند إدخاله، ويُعد البريد الرسمي لجميع المراسلات، ويتم إضافة بيانات الشركة أو الشركات الخاصة بالمستثمر، لا يتم قبول تسجيل بيانات الأفراد أو المنشآت الفردية.

3- بعدها يتم اختيار الفرصة الاستثمارية المرغوب بها وتحديد الشركة التي سيتقدم من خلالها، ورفع جميع المستندات الفنية والمالية المطلوبة واستكمال ملء البيانات.

4- يتم سداد مصاريف الدراسة طبقًا للموضح بالشروط المالية على الموقع الإلكتروني، وستصل رسالة عبر البريد الإلكتروني تتضمن كود حجز الفرصة الذي سيستخدمه المستثمر في سداد جدية الحجز، وذلك خلال الفترة المسموح بها للسداد، وستصله رسالة عبر البريد الإلكتروني لتأكيد حجز الفرصة.

5- يقوم المستثمر بطباعة نموذج العرض المالي من خلال البوابة، وتقديم النموذج في مظروف مالي مغلق، وذلك خلال فترة الحجز (من يوم 1 حتى يوم 15) بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

6- بعد انتهاء فترة الطرح، يتم دراسة ومراجعة الطلبات المقدمة، وفي حالة وجود ملاحظات أو مستندات مطلوب استيفاؤها سيتم إرسال بريد إلكتروني يتضمن المطلوب استيفائه خلال يومي عمل.

7- سيتم إخطار المستثمرين المقبولين فنيًا من خلال البريد الإلكتروني بموعد جلسات الفتح المالي للبت في العروض المالية المقدمة منهم، وفي حال فوز الشركة فتلتزم باستكمال جدية الحجز (وفقا للسعر المقدم منها بالعرض المالي)، وفي حالة عدم فوز الشركة سيتم رد مبلغ جدية الحجز على نفس حسابها المسدد منه.

وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه يمكن العدول عن طلب حجز الفرصة الاستثمارية خلال يوم 16 فقط من الشهر، ولا يسمح بالتقدم بطلب عدول بعد ذلك اليوم.