شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "رجال الأعمال": نثق فى قدرة مناخ الاستثمار لجذب الأموال المحلية والأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد الشناوي، عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق بمجلس العقار المصري، نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن رجال الأعمال لديهم ثقة كبيرة في قدرة مناخ الاستثمار والدولة على مواجهة التحديات والنهوض باقتصادنا وجذب رؤوس الأموال والاستثمار المباشر المحلي والأجنبي.

وأكد الشناوي، أن الفترة الحالية تتطلب حلولا وأفكارا خارج الصندوق، للخروج من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية وعرض التحديات والمعوقات بمنتهى الشفافية للوصول إلى حلول جذرية لإنعاش الاقتصاد المصري.

وأوضح أن جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية المباشرة تتطلب في المرحلة المقبلة تشريعات وقوانين تتسم بالمرونة بجانب تشجيع حقيقي لزيادة الصادرات لزيادة الاحتياطي من العملات الاجنبية، مضيفا أن تمكين القطاع الخاص وزيادة المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص «ضرورة» لدعم الثقة في جذب الاستثمارات إلى مصر.

وأضاف أن دعم القطاع الخاص والمجتمع المدني فى تشكيل الهيئات واللجان يمثل أهمية كبرى ليكون للقطاع الخاص وجود حقيقى وفعالا على طاولات المفاوضات لإيجاد الحلول المناسبة والسريعة لمختلف التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأكد أمين صندوق مجلس العقار المصري، على ضرورة دعم الصناعة و الزراعة ووضعها في أولوية الدولة وأيضًا دعم الشركات الجادة الوطنية فى شتى المجالات لزيادة عجلة الانتاج بجانب الاعتماد على مواردنا في التشغيل وزيادة الطاقات الإنتاجية لدفع عجلة الانتاج والنمو الاقتصادي.