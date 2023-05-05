شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بجمعية رجال الأعمال: مناخ الاستثمار في مصر جاذب.. ويتميز بتنوع الفرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عادل حسني، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مناخ الاستثمار في مصر جاذب للمستثمرين نظرا لتوافر الفرص غير المحدودة والمتنوعة في الصناعة والزراعة والتصدير بجانب الموقع الجغرافي وحجم السوق الضخم والمؤهل لنفاذ الصادرات إلى مختلف دول العالم.

وأضاف "عادل"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" :"لدينا الثقة الكاملة في أن هذه الفرص الاستثمارية المتاحة تمنحنا القدرة على تجاوز مختلف التحديات الظاهرة والمعروفة وأيضًا حلولها معروفة، ويبقى أن نتخذ خطوات جادة نحو تشجيع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار في مصر".

وأكد أن مناخ الأعمال في مصر يتمتع بمقومات عديدة من طاقات بشرية ووفرة الأراضي والطاقة المتنوعة وهو ما يمثل فرصا للتصنيع والتصدير وعمل قاعدة إنتاجية ضخمة تحد من الاستيراد وتحقق طفرة في أرقام التصدير.

وقال إن القطاع الخاص يقف خلف القيادة السياسية ونستطيع مع منظمات المجتمع المدني وتكاتف الشعب المصري تجاوز أية تحديات أو أزمات مستقبلية.

وأشار إلى أهمية تحفيز القطاع الخاص نحو ضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة الناتج المحلي الإجمالي باعتباره مؤشر قوي على قدرة الدولة على تجاوز التحديات الاقتصادية الصعبة.