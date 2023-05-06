سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 6-5-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، اليوم السبت الموافق 6-5-2023، في البنوك المصرية.

وصل سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري، إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي، إلى 30.88 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي القطري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار في المصرف المتحد، إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك بلوم مصر، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك مصر، إلى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.