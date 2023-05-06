الذهب ينخفض في مصر مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت، بقيمة 10 جنيهات، مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه في تعاملات مساء أمس الجمعة.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1740 جنيها للجرام.

وتراجعت سعر الذهب عيار 18 إلى 2237 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 2610 جنيهات للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 2983 جنيها للجرام.

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 20880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 2016 دولارا بنهاية تعاملات أمس الجمعة، بانخفاض قدره نحو 1.63 % مقارنة بمستواه في تعاملات تعاملات أمس الأول الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.