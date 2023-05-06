شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المعادن تنتهى من مقترح فرض رسوم على سبائك الذهب وزن 1 لـ100 جرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، من مقترح سيجرى تقديمه للجهات المختصة بفرض رسوم على السبائك من وزن 1 جرام وحتى وزن 100 جرام، بهدف رفع تكلفة السبائك من أجل إفساح الطريق أمام صناعة المشغولات الذهبية.

وقال ممدوح عبد الله، عضو مجلس إدارة الشعبة، إن صناعة المشغولات الذهبية تعاني بقوة في الفترة الحالية بسب العزوف عن شراء المشغولات والاتجاه لشراء السبائك، وهذا يؤثر سلباً على الصناعة المحلية، لأن مصانع المشغولات كثيفة العمالة، وفكرة استمرار انهيار المبيعات تؤثر سلبًا على قدرات المصانع في سداد الالتزامات عليها.

وأكد ممدوح عبد الله في تصريحات خاصة، على ضرورة التدخل لإنقاذ صناعة المشغولات ، حيث أنه يوجد تراجع كبير في حجم إنتاج المشغولات الذهبية بنحو 70 إلى 80 % خلال الفترة الحالية بسبب هبوط الطلب لصالح السبائك والجنيهات، الأمر الذي يستدعي فرض رسوم على السبائك بكافة أوزانها وحتى 100 جرام.

وشدد على أن فرض رسوم على السبائك والجنيهات الذهبية من أجل تنشيط حركة الطلب على المشغولات الذهبية وتشغيل المصانع، خاصة أن قدرات المصانع على دفع الالتزامات تتراجع مع هبوط المبيعات بصورة كبيرة.

وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة المعادن، أن تراجع الإنتاج يؤدي مع هبوط الطلب سيؤدي إلى تحمل المصانع أعباء نفقات العمالة بجانب الالتزامات الثابتة، مشيرا إلى أن الحفاظ على العمالة المدربة أصبح تحدى كبير على صناعة المشغولات.