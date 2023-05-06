شكرا لقرائتكم خبر عن سعر السبيكة الفضية في مصر اليوم السبت 6 مايو 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الفضة عيار 999 تحركا ملحوظا منذ بداية أبريل 2023 من 27.5 جنيه للجرم وحاليًا 36 جنيها للجرام بنسبة ارتفاع أكثر من 30%، وتتأثر الفضة بتحركات الذهب الذي شهد ارتفاع غير مسبوق في أبريل الماضي.

وقال سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب، إن سعر جرام الفضة للمستهلك النهائي بعض إضافة المصنعية والرسوم 27.5 جنيه في تداولات اليوم، وهناك أوزان تبدأ من 2.5 جرام وحتى وزن 1 كيلو وهناك سبائك بأوزان تصل 4 كليو.

وأشار إلى أن سبيكة الذهب الفضة وزن 1 كيلو جرام تسجل 37.5 ألف جنيه في التعاملات اليوم، لافتا إلى أن الوعى بشراء الفضة في مصر أقل بكثير من الذهب، رغم ارتفاع الفضة 30% تقريبًا خلال شهر واحد.

وبشأن مشغولات الفضة، فإن السوق المصري يشهد انتشارا كبيرا للفضة 800 والفضة 925، وكافة الأنواع الأخرى متاحة لكن ليس بحجم هذين النوعين، ولا يمكن معرفة مصنعية الفضية لأن كل تاجر وشركة تحدد مصنعية وفق تكاليف التشغيل لديها.