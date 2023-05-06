شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة تستضيف Dani Clos أحد أشهر قائدى الفورمولا وان بإسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للترويج للمقصد السياحي المصري، تستضيف الهيئة، خلال الفترة الفترة الحالية وحتي 8 مايو الجاري، بالتعاون مع إحدى شركات السياحة العاملة فى السوق الإسباني، Dani Clos وأسرته والذي يعد أحد أشهر قائدي "الفورمولا وان" بإسبانيا، والذي يعد أيضا أحد أشهر المدونين الإسبان الذين يحظون بنسبة متابعة عالية علي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، في زيارة لمصر للتعرف على المقومات السياحية والأثرية بها.

ومن جانبها، أشارت نرمين حنفي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أنه تم تنظيم برنامج سياحي مميز ل Dani Clos وأسرته يتيح لهم زيارة الأماكن السياحية والأثرية بمدينتي الأقصر وأسوان من خلال رحلة نيلية علي متن أحد البواخر السياحية للاستمتاع بمشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة وما يوجد من آثار مصرية قديمة علي جانبي نهر النيل .

وأشارت أن الزيارة بدأت بجولة بمنطقة وادي الملوك الأثرية بالأقصر حيث مقابر ملوك الدول الحديثة، ومعبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري وتمثالي ممنون، بالإضافة إلى زيارة معبد الإله حورس بإدفو.

كما قام Dani Clos وأسرته بزيارة معبد كوم أمبو ومنطقة المسلة الناقصة بأسوان، بالإضافة إلى معبد فيلة والسد العالي .

ثم توجهوا لزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بمدينتي القاهرة والجيزة لزيارة قصر البارون إمبان، والمتحف المصري بالتحرير، ومنطقة أهرامات الجيزة، ومتحف المركبات الملكية بالقاهرة.

وسيتم تنظيم لقاء لDani Clos بنادي السيارات والرحلات المصري مع بعض لاعبي الفورمولا المصريين.