شكرا لقرائتكم خبر عن 7.1% زيادة فى صادرات قطاع مواد البناء خلال عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، فعاليات معرضي "ايجيبت بروجيكتس" لمواد البناء والتشييد، في دورته السادسة، ومعرض "ويندوريكس" للزجاج والألومنيوم، خلال الفترة من 6 إلى 8 مايو الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية، وقد شارك في فعاليات الافتتاح الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء، وعدد من كبار المستثمرين والشخصيات العامة والمصنعين.

وقال الوزير، إن قطاع مواد البناء والتشييد يمثل أحد أهم القطاعات الانتاجية التصديرية بالاقتصاد القومي، والذي يتمتع بميزات تنافسية وفرص تصديرية كبيرة للنفاذ لعدد كبير من الاسواق الاقليمية والعالمية، لافتاً إلى أن القطاع يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلى وكذا احتياجات الدولة لإنشاء المشروعات القومية الكبرى.

واضاف سمير أن استضافة مصر لفعاليات هذين المعرضين المهمين، تعكس أهمية السوق المصري كمحور إقليمي لصناعة وتصدير مواد البناء بمنطقة الشرق الاوسط وقارة أفريقيا، لافتاً إلى أن المعرضين مقامان على مساحة 20 ألف متر بمشاركة 400 عارض من 15 دولة تتضمن السعودية والامارات والبحرين والصين والهند والمانيا وبولندا وإيطاليا واليونان.

وأوضح الوزير أن صادرات قطاع مواد البناء بلغت خلال العام الماضي نحو 6 مليار و982 مليون دولار مقارنة بـ6 مليار و516 مليون دولار خلال عام 2021 محققة نسبة زيادة بلغت 7.1%، مشيراً إلى أن صناعة مواد البناء تمثل إحدى الصناعات الاستراتيجية بالاقتصاد المصري حيث تعد مصر من أكبر الدول المنتجة لمعدات ومواد البناء بمنطقة الشرق الأوسط.

ولفت سمير إلى أنه تم التعاون والتنسيق بين المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات وهيئة المعارض وجهاز التمثيل التجاري لاستضافة بعثات تجارية من 11 دولة عربية وافريقية للاستفادة من الفرص التجارية المتاحة وتوفير احتياجاتها من المنتجات المختلفة لمواد البناء من دول كينيا وأوغندا وزامبيا ونيجيريا وغانا وجيبوتي والمغرب والجزائر والسعودية والأردن والعراق.

وأضاف الوزير أن المعرضين يحظيان بمشاركة عدد كبير من الشركات التي تغطي كافة قطاعات مواد البناء والتشييد من الرخام والجرانيت والاسمنت والجبس والطوب والسيراميك والأدوات الصحية والدهانات ومنتجات كيماويات مواد البناء والمواد العازلة والأبواب والشبابيك والزجاج.