حقيقة ارتفاع أسعار السجائر بعد زيادة السولار

الشارقة - اميمة ياسر - نفى إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، ارتفاع أسعار السجائر بعد زيادة سعر السولار.

وأضاف إمبابي، في تصريحات لموقع "مصراوي"، أن الشركات لم تعلن عن أي زيادة في الأسعار، وأن أي زيادة في أسعار السجائر وراءها بعض التجار.

وأوضح أن زيادة سعر السولار قيمتها جنيها للتر وهي زيادة ضعيفة لن تؤثر على الأسعار وستتحملها الشركات.

وكانت آخر زيادة في أسعار السجائر، عندما رفعت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" أسعار عدد من أصناف السجائر، نهاية مارس الماضي، وتراوحت الزيادة ما بين جنيه و3 جنيهات في العلبة الواحدة.