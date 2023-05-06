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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أتاحت عبر موقعها الالكتروني خدمة «طلب ورشة عمل» تستهدف من خلالها مكلفيها وعملائها، وجميع المهتمين، بحيث يمكن لهم التقدم بطلب ورشة عمل لأي من الموضوعات المرتبطة بمجالات أعمال ومهام الهيئة الزكوية والضريبية والجمركية.

وأوضحت الهيئة أنه بإتاحة هذه الخدمة يستطيع المكلفون والعملاء وعموم المهتمين التقدم بطلب ورشة عمل من خلال زيارة صفحة الخدمة المتاحة في موقع الهيئة، ليتم بعد ذلك مراجعة الطلب وتحديد الوقت المناسب لعقدها، مؤكدة أنها تسعى من خلال إطلاق هذه الخدمة إلى تعزيز سبل التوعية لدى المكلفين والعملاء بالأنظمة واللوائح، وفقا لأفضل الممارسات وبكفاءة عالية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الخدمات التي تقدمها، إلى جانب أن ذلك يسهم في نشر وتعزيز الثقافة الزكوية والضريبية والجمركية لدى جميع المهتمين.

ودعت الهيئة عند وجود أي استفسارات بشأن الخدمة إلى التواصل معها على الرقم الموحد لمركز الاتصال، أو البريد الالكتروني أوعن حساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على تويتر أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.