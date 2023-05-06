بدء أعمال التسجيل العيني للعقار في حي الفلاح بالرياض اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبدأ اليوم الأحد الهيئة العامة للعقار والشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار، أعمال التسجيل العيني للعقار في حي الفلاح بمدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة، تيسير المفرج، أنه تم خلال الفترة الماضية العمل على إنهاء كافة الاستعدادات لبدء العمل في أول المناطق المستفيدة من «السجل العقاري»، مشيرا إلى أن المسجلين المعتمدين سيباشرون أعمالهم الميدانية داخل حي الفلاح ابتداء من الموعد المحدد لبدء التسجيل العقاري (7 مايو 2023) كما تم البدء في نشر اللوحات التعريفية داخل الحي وتجهيز مركز الاتصالات ومركز خدمة المستفيدين.

وأكد أن السجل العقاري الذي سيتم منحه لجميع عقارات الحي بعد الانتهاء من تسجيله هو امتداد لمرحلة الصكوك الالكترونية الحالية لجميع العقارات السكنية والتجارية والزراعية والحكومية، وأن التسجيل الأول للعقارات سيكون متاحا بشكل مجاني عن طريق منصة السجل العقاري الالكترونية.

وبين المفرج أنه سيتم إصدار «رقم عقار» وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية أيا كانت لتحل محل صكوك الملكية الحالية، تضمن صك تسجيل الملكية الجديد بيانات وأوصاف العقار وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية من خلال الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية للعقارات، ليكون أساس تسجيل الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها بما يسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

يذكر أن «الهيئة» أصدرت مؤخرا الترخيص لـ 237 مسجلا عقاريا، وذلك بعد اجتيازهم الدورة التأهيلية التي تعد إحدى شروط المسجل العقاري في نظام التسجيل العيني للعقار، ويمثل هذا العدد الدفعة الأولى من المسجلين العقاريين الذين تم تأهيلهم للقيام بأعمال التوثيق للتصرفات العقارية من خلال منصة التسجيل العيني، وسيتم خلال الفترة المقبلة تأهيل العدد الكافي من المسجلين لإنجاز مشروع السجل العقاري.

وسبق وأن حددت الهيئة العامة للعقار أن شهر شوال 1444هـ الموافق لشهر مايو 2023م سيكون موعدا لانطلاق عمليات التسجيل العيني للعقار «السجل العقاري» وفق آليته المحدثة، وذلك حسب الخطة التشغيلية ومعايير الجاهزية في مدينة الرياض ومحافظة جدة وضاحية الدمام، وسيتم الإعلان عن الأحياء المستفيدة التي سيبدأ تسجيل عقاراتها بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.

بدء أعمال التسجيل العيني للعقار في حي الفلاح بالرياض

