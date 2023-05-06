تعاون بين التأمينات والصندوق الصناعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، وذلك لتعزيز أوجه التعاون والدعم بين المؤسسة والصندوق، بحضور الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي الأمير سلطان بن خالد، ومحافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبد العزيز البوق.

ووقع المذكرة التي جرت مراسمها في مقر التأمينات الاجتماعية الرئيس بمدينة الرياض من جانب المؤسسة مساعد المحافظ للشؤون التأمينية سعود بن سليمان الجهني، فيما مثل الصندوق الصناعي نائب الرئيس التنفيذي للدراسات المهندس أحمد بن محمد البقعاوي.

تأتي المذكرة ضمن جهود التأمينات الاجتماعية في تطوير معايير وممارسات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، وتمكين صندوق التنمية الصناعية من الاستفادة من خبرات المؤسسة فيما يتعلق بإحصائيات وبيانات السلامة والصحة المهنية، وإصابات العمل في المنشآت الصناعية، وتقديم ورش عمل مشتركة بين الصندوق والمؤسسة تتعلق بالالتزام والوقاية من المخاطر المهنية للمنشآت الصناعية المُستفيدة أو الساعية إلى الاستفادة من خدمات الصندوق؛ حيث نصت المذكرة على التعاون بين الطرفين في الإسهام برفع التزام المنشآت باشتراطات السلامة والصحة المهنية والحد من وقوع إصابات العمل ومنع الخسائر الاقتصادية، وتطوير نماذج تفتيش السلامة والصحة المهنية، ونشر التوعية في جانبي السلامة والصحة المهنية للمنشآت الصناعية المستفيدة من خدمات الصندوق الصناعي.

يذكر أن التأمينات الاجتماعية هي أحد أعضاء المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، وتتولى دورا رائدا في مجال السلامة والصحة المهنية بحكم مسؤوليتها عبر تطبيق فرع الأخطار المهنية والذي هو أحد فروع نظام التأمينات الاجتماعية، الهادف إلى تعزيز معايير السلامة والصحة في مقرات العمل عبر تقديم التعويضات النقدية والخدمات العلاجية لمستفيدي النظام بما يعزز الحماية التأمينية ويسهم في حماية وصحة العاملين.