شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم سلع ارتفعت صادراتها فى فبراير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وضمت القائمة التي وردت في تقرير نشرة التجارة الخارجية الصادر عن الجهاز، كلا من فواكه طازجة بنسبة زيادة 1٪، بالإضافة إلى الملابس الجاهزة بنسبة زيادة 0.1٪، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 55.5٪، وقضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 534.6%).

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن قبل أيام قيمة العجز فى الميزان التجارى والذى سجل 2.10 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، مقابل 4.06 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة إنخفاض بلغت 48.2٪.

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 34.7٪، حيث بلغت 5.54 مليار دولار خلال شهر فبراير 2023، مقابل 8.48 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلـك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمهـا مواد أولية من حديد او صلب بنسبــة 54.9%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 48.6%، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 36.1% ، وقمح بنسبة 4.7%).