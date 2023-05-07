شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إعادة فتح باب الحجز لوحدات مشروع سكن كل المصريين 4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اليوم، إعادة فتح باب الحجز مرة آخري على الوحدات المتبقية في مشروع سكن كل المصريين 4، لمتوسطي/فوق متوسطي الدخل، والذي يتضمن وحدات جاهزة للتسليم الفوري، شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين منذ فتح باب حجز الوحدات السكنية.

وشهد إعلان "سكن كل المصريين 4" طرح وحدات جاهزة للتسليم الفوري ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، وذلك في مدن: القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، وبياض العرب بمحافظة بني سويف، والعصلوجي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، والغردقة وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر، ودمنهور بمحافظة البحيرة، ومدينتي الزرقا وشطا بمحافظة دمياط.

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الطرح الحالي هو الإعلان الأول من نوعه الذي يعتمد أسعار بيع وحدات سكنية بالسعر الحر، وهو ما فتح الباب أمام فئات متنوعة للحصول على وحدة سكنية.

وأوضحت أن هذا الإقبال ظهر بوضوح في عدد الوحدات التي تم حجزها، حيث تم حجز 387 وحدة سكنية بمدينة الغردقة، و148 وحدة سكنية بـ(البداري)، و8 وحدات سكنية بمدينة سفاجا، و7 وحدات سكنية بمدينة شطا، و12 وحدة سكنية بمدينة الزرقا، و30 وحدة سكنية بمدينة دمنهور، و150 وحدة سكنية بمركز الزقازيق، و35 وحدة سكنية بمركز بياض العرب، و100 وحدة سكنية بمدينة القاهرة الجديدة.

وأشارت إلى أن عدد الوحدات المتبقية كالتالي، وحدة سكنية واحدة بمدينة القاهرة الجديدة، 4 وحدات سكنية في مدينة سفاجا، و13 وحدة سكنية بمدينة الغردقة، و17 وحدة سكنية بمدينة شطا، و25 وحدة سكنية بمدينة الزرقا، و17 وحدة سكنية بمدينة دمنهور، و50 وحدة سكنية بمدينة الزقازيق و773 وحدة سكنية بمدينة بياض العرض و10 وحدات سكنية بمدينة الغردقة (البداري)، ويمكن للمواطنين الإطلاع على الأكواد الخاصة بالوحدات المتبقية من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق https://shmff.gov.eg/.

وأضافت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري استجاب لطلبات المواطنين المتقدمين لهذا الإعلان، وقرر إعادة فتح باب الحجز للوحدات القليلة المتبقية في الإعلان وعدم الانتظار لطرحها في إعلان قادم، اليوم الأحد 7 مايو 2023 بدءًا من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 12 منتصف الليل، وذلك للعملاء المتقدمين على الإعلان ممن قاموا بسداد مبلغ مقدم جدية الحجز وقاموا بالتسجيل على البوابة الإلكترونية للصندوق ولم يتمكنوا من حجز وحدات سكنية حتى تاريخه، مؤكدة أنه لن يسمح للمواطنين الذين قاموا بحجز وحدة سكنية ضمن الإعلان أو خلال فترة مد حجز الوحدات بإلغاء الحجز في هذه الفترة.