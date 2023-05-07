شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة هامشيًا بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 17270 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 3055 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 20625 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 7185 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 2981 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.05% ليصل

إلى مستوى 4524 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الأربعاء الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات بالم هيلز، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والعربية لإدارة وتطوير الأصول 700 ألف سهم، 5.7 مليون سهم، 24.5 ألف سهم، على التوالي، كما وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، ورواد السياحة-رواد عدد 250 ألف سهم، 2000 سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعربية لحليج الأقطان، وجدوى للتنمية الصناعية، وبنك التعمير والإسكان عدد 145 ألف سهم، 440.3 ألف سهم، 110 آلاف سهم، 27.3 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، ورواد السياحة-رواد عدد 145.4 ألف سهم، 200 ألف سهم، 1800 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي رواد السياحة-رواد، ومستشفى النزهة الدولي عدد 900 سهم، 10.7 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، شراء عدد 1.4 مليون سهم من أسهم الخزينة بالبورصة، خلال جلسة يوم الأربعاء الماضي، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 5.68%.