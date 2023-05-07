سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 7-5-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، اليوم الأحد، وفقا للمواقع الرسمية وشاشات التداول اللحظية للبنوك الأجنبية والعربية والإسلامية والمصرية المختلفة.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري، 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.