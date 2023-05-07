شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال صيانة.. "تاون جاس" لسكان شارع إمبابة: لا تنزعجوا من رائحة الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء.

وفى حالة وجود أى استفسار، يرجى اتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ24 ساعة على الرقم المختصر.