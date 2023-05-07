«ترشيد» تعتزم خفض استهلاك الكهرباء في مركز زراعة الأعضاء بالرياض 33%

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وتهدف ترشيد من خلال المشروع إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها بنسبة تصل إلى 33% في كل المباني والمرافق التابعة للمركز والبالغ عددها 3 مبان بإجمالي مساحة تبلغ 9 آلاف م2، وذلك وفق أفضل المعايير العالمية التي تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها.
وذكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ترشيد وليد الغريري، أن الشركة أجرت المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على المباني والمرافق الواقعة ضمن نطاق المشروع، وتبين لها أهمية العمل على رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في المباني والمرافق التابعة، إضافة إلى أهمية تطبيق 10 معايير رئيسية للرفع من كفاءة الطاقة؛ حيث تشمل أنظمة الـتحكم والتكييف والإضاءة، وتتضمن المعايير استبدال بعض وحدات التكييف الجدارية واستبدال بعض المبردات بأخرى مرشدة لطاقة وذات كفاءة أعلى، وتركيب نظام التحكم بوحدات التكييف. كما ستشمل المعايير استبدال بعض مضخات المياه المبردة، وستقوم (ترشيد) بتأهيل أنظمة الإضاءة عن طريق استبدال الإضاءة التقليدية الحالية بأنظمة (LED) الموفرة للطاقة وذات الأداء العالي في البيئة العملية، وتركيب حساسات التحكم ومستشعرات الحركة في المكاتب والمباني والمرافق التابعة للمركز السعودي لزراعة الأعضاء في مدينة الرياض.
رفع كفاءة الطاقة في المركز السعودي لزراعة الأعضاء
- استهلاك الكهرباء السنوي 4.5 ملايين كيلووات ساعة
- الاستهلاك بعد إعادة التأهيل 3 ملايين كيلووات ساعة
- نسبة الخفض 33% تقريبا
نسبة التوفير تعادل:
- استهلاك 2000 برميل نفط مكافئ
- تفادي 800 طن متري من انبعاثات
- الأثر البيئي لزراعة 14 ألف شتلة سنويا
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