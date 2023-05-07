شكرا لقرائتكم خبر %3.9 نمو الاقتصاد السعودي في الربع الأول بقيادة الأنشطة غير النفطية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية ارتفاعا بنسبة 3.9 % خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع الأول من 2022، مسجلا بذلك نموا لثامن ربع على التوالي، وفقا للتقديرات السريعة التي أجرتها الهيئة العامة للإحصاء.

وأرجعت الهيئة في تقرير صدر أمس، النمو إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.8 %، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 4.9 %، كما ارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 1.3 % على أساس سنو ي.

والتقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي، عبارة عن عملية تقدير لمعدلات النمو الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي والتي يتم إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع لا تزال غير مكتملة.

وبحسب التقرير شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا انخفاضا بمعدل 1.3% في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع الرابع من عام 2022، وأرجعت الهيئة هذا الانخفاض إلى التراجع الذي سجلته الأنشطة النفطية بمعدل 4.8 %، في حين حققت الأنشطة غير النفطية وأنشطة الخدمات الحكومي ة ارتفاعا بنسبة 1.5 % و 1.1 % على التوالي.

والتعديلات الموسمية، هي عملية تقدير وإزالة التأثيرات الموسمية والتقويمية من البيانات.

وتعني البيانات المعدلة موسميا أنها لا تحتوي على تأثيرات موسمية وتقويمية ناتجة عن الظروف المناخية والعادات الاجتماعية وأحداث التقويم مثل عطلة عيدي الفطر والأضحى، والتغيرات في تركيبات عطلات نهاية الأسبوع.

ويعد برنامج التعديلات الموسمية واحدا من البرامج التي تمارس وتطبق من قبل مكاتب ولجان الإحصاء حول العالم خصوصا عند دراسة وتحليل مجموعة من السلاسل الزمنية.

وتوزيع الأنشطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى: أنشطة نفطية: تشمل أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي وأنشطة التكرير. وأنشطة الخدمات الحكومية: تشمل أنشطة جميع الجهات الحكومية الواردة في الحساب الختامي للحكومة والجهات التي تقدم خدمات غير سوقية وتسيطر عليها الحكومة.

وأنشطة غير نفطية: تشمل كافة الأنشطة الاقتصادية الأخرى باستثناء الأنشطة النفطية وأنشطة الخدمات الحكومية.