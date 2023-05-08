تعديل تكلفة رغيف الخبز.. توجيه عاجل من وزير التموين بعد رفع أسعار السولار

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، السبت، توجيها وزاريا، بشأن تعديل تكلفة رغيف الخبز، بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار وقود "السولار" بمقدار جنيه للتر أن يتم تعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم بالمخابز البلدية التموينية في القطاعين "العام، الخاص" وتتحمل الهيئة العامة للسلع التموينية فارق تكلفة السولار ليظل سعر رغيف الخبز على بطاقات التموين بـ 5 قروش.

وجاء توجيه وزير التموين في ضوء صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والمتضمن تحديد أسعار المواد البترولية ومنها السولار، ليتم احتساب تكلفة تصنيع الرغيف بالمخابز البلدية التي تستخدم وقود "السولار" في عملية التصنيع والإنتاج لتصبح على النحو المبين في التوجيه الوزاري.

وتضمنت المادة الثانية أن تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد صافي تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية والتي تعمل بوقود السولار بالقطاعين العام، والخاص، بالإضافة إلى الجزء المخصوم من تكلفة التصنيع لتسوية قيمة تأمينات عمال المخابز البلدية بالقطاع الخاص عن كل رغيف، وطبقا لما يتم إثباته من مبيعات خبز بلدي مدعم على النظام بموجب البطاقات التموينية الذكية من خلال ماكينات صرف الخبز بكل مخبز بلدي.

