شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تتصدر قائمة الدول الأكثر تصديرا للسولار في مصر عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن قائمة أكبر 5 دول استوردت منها مصر السولار خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من السولار خلال تلك الفترة نحو 3.5 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 1.3 مليار دولار.

وقالت البيانات، إن المملكة العربية السعودية جاءت في صدارة قائمة الأكثر تصديراً للسولار إلى مصر خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية منه 1.5 مليار دولار، يليها الكويت في المرتبة الثانية بواقع 931.9 مليون دولار، ثم دولة الإمارات العربية بواقع 530.2 مليون دولار، ثم الهند 420.9 مليون دولار، وأخيراً اليونان 111.5 مليون دولار.

وارتفع إنتاج مصر من السولار ليصل إلى 10.9 مليون طن خلال عام 2022، مقابل 9.7 مليون طن خلال عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 12.4%، بينما ارتفعت كمية استهلاك مصر من السولار لتصل إلى 14.1 مليون طن خلال عام 2022 مقابل 13.3 مليون طن خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 6% ، وسجلت الصادرات المصرية من السولار نحو 161.4 مليون دولار خلال عام 2022، مقابل 404.5 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض بلغت 60.1% .