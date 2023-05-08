شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب، وسط تداولات مرتفعة تجاوزت مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 17424 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.64% ليصل إلى مستوى 3098 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.41% ليصل إلى مستوى 20861 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.19% ليصل إلى مستوى 7254 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.59% ليصل إلى مستوى 3029 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.58% ليصل إلى مستوى 4596 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.71% ليصل إلى 3609 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصري، عدم الاعتداد بأثر العمليات التالية المنفذة على أسهم شركات اودن للاستثمارات المالية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، على سعر الإقفال اللحظي.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك 200 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية 60 ألف سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 2.016 مليون سهم، 136 ألف سهم، 7480 سهم، على التوالي.

وأعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، شراء الأولى عدد مليون سهم من أسهم الخزينة بالبورصة، خلال جلسة أمس الأحد، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 5.70%، وشراء الثانية 69 ألف سهم خزينة.

وفي سياق آخر أعلنت شركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، عن عدم تقدم شركة حديد عز بعرض لشراء حصة في الشركة.

كما أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة BluEV تهدف من خلالها لإحداث طفرة في صناعة وسائل النقل الخفيف داخل مصر وخارجها، لتنطلق هذه الشراكة حقبة جديدة في صناعة المواصلات من خلال شبكة BluEV الذكية لمحطات تبديل البطاريات ومنصتها الرقمية المتكاملة والتي من شأنها تسريع التحول الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لقطاع النقل الخفيف.

وفي سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وبلغت الإيرادات 1.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 25.1%، ويرجع ذلك إلى الضغوطات التي تشهدها الأسواق في المرحلة الحالية، وبلغ صافي الربح 79 مليون جنيه منخفضًا بنسبة 23% من عام 2022، ووصل متوسط العائد على حقوق الملكية إلى 10.07% في عام 2022.

كما أعلنت شركة المجموعة المصرية العقارية، تحقيق الشركة صافي أرباح 12.136 مليون جنيه خلال عام 2022 مقابل صافي خسارة 14.366 مليون جنيه عن العام السابق 2021.