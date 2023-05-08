شكرا لقرائتكم خبر عن 74.5 % متوسط الإشغال بفندق النيل ريتز كارلتون خلال أول 3 شهور من 2023 والان مع تفاصيل الخبر
أضافت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، أن فندق سفير دهب حقق صافي عوائد بلغت 3 ملايين جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري (الفترة من 1 يناير حتى 31 مارس عام 2023) منذ بدء التشغيل التجريبي للفندق في 15 أغسطس عام 2022، والافتتاح الرسمي خلال شهر ديسمبر من نفس العام، لتعويض خسائر فترة المقارنة والبالغة نحو 2 مليون جنيه.
وحققت شركة مصر للفنادق، إيرادات النشاط خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري (الفترة من 1 يناير حتى 31 مارس عام 2023) نحو 290 مليون جنيه مقابل إيرادات بلغت 147.9 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 142.1 مليون جنيه بنسبة زيادة 96%، وبلغ صافي أرباح النشاط 231.8 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 104.6 مليون جنيه بنسبة زيادة كبيرة 121.6%.
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