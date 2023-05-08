شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 8-5-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الاثنين 8-5-2023.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وجولدن تكس للأصواف، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية.

البورصة تربح 29 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 29 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.142 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 686.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 74.9 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.38% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.15%، والعرب على 8.47%، واستحوذت المؤسسات على 19.80% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.19%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 65.3 مليون جنيه، 30.2 مليون جنيه، 54.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 22 مليون جنيه، 332.3 ألف جنيه، 127.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 17642 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.98% ليغلق عند مستوى 3139 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.88% ليغلق عند مستوى 21163 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 7338 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.47% ليغلق عند مستوى 3056 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 4641 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 3636 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1272 نقطة.

وصعدت أسهم 115 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 20 شركة، ولم تتغير مستويات 59 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق اكتتاب شركة سبيد ميديكال-2 بسعر إغلاق 0.086 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 28.36%.

- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 52.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.38%.

- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 26.750 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.32%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.762 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.90%.

- أوراسكوم للاستثمار القابضة بسعر إغلاق 0.241 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.59%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 8.150 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.66%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 34.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.27%.

- الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 0.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.99%.

- ابن سينا فارما بسعر إغلاق 1.875 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.34%.

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 1.515 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.32%.