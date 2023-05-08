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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص عضو مجموعة البنك الإسلامي تنظم على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة من 10 - 13 مايو 2023 ورشة عمل الابتكار المالي المستدام «حول الابتكار في التمويل المستدام.. الشراكات والاستفادة من الموارد لاستدامة القطاع الخاص»، بمشاركة الجهات التنظيمية وصناع السياسات، ومؤسسات الخدمات المالية الإسلامية وأصحاب المصلحة، ومقدمي الخدمات المالية. وستعرض جلسات العمل الأنواع المختلفة من الأدوات المالية التي تقدمها بنوك التنمية والمؤسسات المالية لمساعدة القطاع الخاص على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول عام 2030.

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