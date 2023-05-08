وزارة الصناعة والثروة المعدنية

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ومثل الوزارة في توقيع المذكرة وكيل الوزارة للخدمات الصناعية المهندس محمد السويلم، فيما مثل الجمعية رئيس مجلس إدارتها المهندس حمد الخالدي.
وتتضمن المذكرة ثلاثة أوجه للتعاون بين الطرفين تشمل: قيام الوزارة بتشجيع مصانع التشييد والبناء الوطنية في دعم أعمال الجمعية ماديا وعينيا، وتحفيز منسوبي الوزارة للمساهمة في تقديم خبراتهم العملية من خلال العمل التطوعي لدعم الجمعية خارج أوقات ساعات العمل الرسمية، وبما لا يؤثر في تأدية مهامهم الوظيفية، ودعم مشاركة الجمعية في المعارض المحلية بمصانع التشييد والبناء.
وتأتي المذكرة في إطار حرص الوزارة على تعزيز دورها في تحقيق المسؤولية الاجتماعية، من خلال المساهمة في تقديم الخدمات المتاحة لدعم الجمعيات التطوعية.
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