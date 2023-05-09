شكرا لقرائتكم خبر الفريح: النسخة الحالية من «سفراء الميزانية» تهتم بالتخطيط متوسط المدى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة المالية - ممثلة في مركز المهارات المالية - برنامج «سفراء الميزانية» في نسخته الـرابعة، بحضور رئيس اللجنة التوجيهية بالوزارة عبدالعزيز الفريح، وقادة وممثلين من الوزارة وخبراء الميزانية في عدد من المنظمات المالية العالمية.

وأكد الفريح، أن كل نسخة يتم تطويرها لابد أن تراعي متطلبات المرحلة، مبينا أن النسخة الحالية وهي الرابعة تم تطويرها لتشمل ما يتعلق بالتخطيط متوسط المدى، وهو الإطار المستحدث لإعداد الميزانية، وكذلك الانضباط المالي والتحول للاستحقاق.

وأوضح أن رحلة تحول القطاع المالي بدأت بعدد من البرامج والمبادرات التي أطلقتها رؤية السعودية 2030، وكان من الضروري لتحقيق مستهدفات التحول في الجانب المالي تحديدا الإعداد والتطوير بشكل مستمر لبرامج تهدف إلى تحسين المهارات وتحقيق الجانب المعرفي في إدارة عناصر التحول، مبينا أنه تم إعداد برامج تأهيلية متعددة كان أولها سفراء الميزانية وتلته برامج أخرى في مجالات تتعلق بالإيرادات والتحول للاستحقاق وكذلك البيانات.

رحلة لا تنتهي

وأشار الفريح إلى أن تطوير المهارات وضمان مواكبتها للتحولات المستمرة رحلة بدأت ولا تنتهي، وسيستمر القائمون على تلك البرامج في رصد جميع متطلبات التحسين والتجويد لتلك البرامج؛ لضمان المواءمة بين مستهدفات التحول وتطلعاته والقدرات والمهارات المطلوبة لتحقيق ذلك.

وذكر رئيس اللجنة التوجيهية، أن هذا الجانب من الأثر الملموس لتعزيز وتطوير المهارات ما كان ليتحقق لولا تضافر جهود كل الجهات المعنية التي نتشرف جميعا بتمثيلها والانتماء إليها؛ ومن هنا تتأكد أهمية الاستفادة من برنامج سفراء الميزانية الذي يعد المشاركين به؛ ليكونوا سفراء التغيير في جهاتهم نحو غد أفضل لأبنائنا وبلادنا، مؤكدا أن النجاح الذي حققته الدورات الثلاث الماضية يعكس حجم الجهود المبذولة من شركاء البرنامج؛ وكالة وزارة المالية للميزانية العامة ومركز المهارات المالية.

منهجية التعامل

من جهته أوضح وكيل وزارة المالية للميزانية العامة هيثم الطريف، أن هذه النسخة تتناول منهجية التعامل مع الأولويات الاستراتيجية على المستوى الوطني من منظور إعداد الميزانية، ومنها: مواءمة عملية إعدادها مع الأهداف الوطنية، والإنفاق الحكومي الفعال، والإدارة الفعالة للمشروع، منوها بدور هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية في مواصلة دعم تحقيق كفاءة الإنفاق ودعم الجهات الحكومية في مجال إدارة المشاريع والمرافق.

الأكبر حتى الآن

واستعرض الرئيس التنفيذي لمركز المهارات المالية عبدالله مجرشي، أبرز خصائص النسخة الرابعة من البرنامج، مبينا أنه الأكبر حتى الآن في عدد المشاركين، حيث يشارك فيه 220 فردا من 70 جهة، مشيرا إلى أنه تم تحديث محتواه ليشمل أهم مبادرات إعداد الميزانية، لافتا الانتباه إلى إجراء العديد من التغييرات لتحسين تجربة التعلم للمشاركين، والكثير من الخصائص التي سيلمسها المشاركون.

وشهد الحفل عرضا لنسخ البرنامج الثلاث السابقة التي حققت الكثير من الإنجازات والنجاحات، ومنها تدريب نحو 400 مشارك و50 قائدا، إضافة إلى حصول البرنامج على تقييم 95% من جميع المشاركين، فضلا عن تسجيل ارتفاع بنحو 45% في مستوى القدرات بعد البرنامج مقارنة بما قبله.

يذكر أن برنامج سفراء الميزانية يعد أحد برامج مركز المهارات المالية الهادفة إلى بناء مهارات وقدرات المتخصصين في المالية العامة بالمملكة بطريقة مستدامة ومؤسسية على المديين القصير والبعيد؛ لتحقيق رؤية واستراتيجية وزارة المالية، ودعم برنامج الاستدامة المالية والمبادرات الرئيسة مثل مبادرة التخطيط المالي متوسط المدى.