وفد مجلس الأعمال السعودي الإيطالي يبحث رفع حجم التبادل التجاري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث وفد مجلس الأعمال السعودي الإيطالي برئاسة كامل المنجد، خلال زيارته إلى جمهورية إيطاليا، مع المسؤولين والجهات الحكومية والخاصة الإيطالية سبل رفع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

والتقى الوفد بالعاصمة روما أعضاء البرلمان الإيطالي، حيث استعرض التطورات الاقتصادية وبيئة الأعمال بالمملكة ومشاريع رؤية المملكة 2030، كما نظم بالتعاون مع اتحاد الأعمال الإيطالي ملتقى الأعمال السعودي الإيطالي ومجلس الأعمال المشترك بمشاركة ممثلين من صندوق الاستثمارات العامة ووزارتي الصناعة والاستثمار وبرنامج جودة الحياة وعدد من أصحاب الأعمال من الجانبين، حيث جرى تأكيد ضرورة إطلاق سياسة صناعية سعودية إيطالية مشتركة، وتمكين الشركات الإيطالية من الدخول للسوق السعودي.

كما التقى أعضاء الوفد بوزير الصناعة الإيطالي أدولفو أورسو، حيث جرى بحث زيادة الاستثمارات السعودية في إيطاليا وتعزيز التعاون في مجال الصادرات والمنتجات الإيطالية، ونظم بالتعاون مع مؤسسة «البيت الأوروبي - أمبروسيتي» ندوة حول البيئة الاقتصادية في إيطاليا بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وشارك أعضاء الوفد في مدينة ميلان الإيطالية بمنتدى الأعمال السعودي الإيطالي بحضور 300 من أصحاب الأعمال وممثلي الجهات الحكومية من البلدين، فضلا عن عقد ورش عمل متخصصة في مجالات الطاقة المتجددة واللوجستيات والصناعة والسياحة والعقار والبنية التحتية والمقاولات والرعاية الصحية.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وإيطاليا يقدر بنحو 30 مليار ريال، في حين تعمل حوالي 160 شركة إيطالية في العديد من المشاريع الضخمة بالمملكة.