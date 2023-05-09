شكرا لقرائتكم خبر 18.8 مليونا خسائر نماء للكيماويات في الربع الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت شركة نماء للكيماويات خسائر في الربع الأول 2023 بقيمة 18.8 مليون ريال مقابل أرباح 33.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بحسب النتائج المالية الأولية للشركة المنشورة على موقع تداول.

وبلغت الخسارة التشغيلية 15مليون ريال في الربع الأول مقابل ربحية 33 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق. فيما بلغ إجمالي الربح 3 ملايين ريال في الربع الأول مقابل 52 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بتراجع 94%. وبلغت خسارة السهم 0.8 ريالات مقابل ربحية بـ1.42 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة تحقيق صافي خسارة خلال الربع الأول مقارنة مع الربع المماثل من العام 2022 إلى:

• انخفاض الإيرادات بنسبة 41.6% بسبب الانخفاض الحاد لمتوسط أسعار بيع المنتجات نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية وتأثيرها على انخفاض الطلب.

• ارتفاع طفيف في المصاريف العمومية والإدارية نتيجة الزيادة في بعض المخصصات.

• ارتفاع مصاريف التمويل نتيجة ارتفاع التسهيلات البنكية.

• انخفاض الإيرادات الأخرى.

وأشارت الشركة إلى أن تحقيق الخسائر جاء رغم:

• تحسن الإيرادات بواقع 17.5% نتيجة ارتفاع الكميات المباعة.

• انخفاض مصاريف البيع والتسويق بسبب تحسن أسعار الشحن.

وأفادت الشركة أن ارتفاع صافي الخسارة خلال الربع الأول مقارنة مع الربع الرباع 2022 يعود إلى:

• انخفاض الإيرادات بنسبة 13.6% بسبب استمرار هبوط متوسط أسعار بيع المنتجات نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية وتأثيرها على انخفاض الطلب.

• ارتفاع مصاريف البيع والتسويق نتيجة ارتفاع الكميات المباعة.

• ارتفاع مصاريف التمويل نتيجة ارتفاع التسهيلات البنكية.

• انخفاض الإيرادات الأخرى.

ولفتت إلى أن ارتفاع الخسائر جاء بالرغم من:

• تحسن الإيرادات بواقع 25.4% نتيجة ارتفاع الكميات المباعة.

• انخفاض طفيف في المصاريف العمومية والإدارية.