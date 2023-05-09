برنامج واعد يستهدف تأهيل 100 متدرب ومتدربة لسوق العمل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الشركة الوطنية للإسكان NHC عن فتح باب التقديم في برنامج «واعد» بنسخته الثالثة لعام 2023م، الذي يستهدف تدريب 100 متدرب من حديثي التخرج لحملة البكالوريوس والماجستير.

ويأتي البرنامج امتدادا للدفعات السابقة وتحقيقا لرؤيته في الاستثمار بتنمية الجيل القادم من حديثي التخرج في مختلف التخصصات والجامعات، وذلك من خلال برنامج التدريب على رأس العمل الذي يشتمل على أساليب مختلفة للتدريب وإعدادهم للعمل بمهنية عالية وبمخرجات احترافية والإسهام في إثراء صناعة التطوير العقاري ودعم سوق العمل السعودي بسواعد طموحة.

وينقسم البرنامج إلى مرحلتين، حيث ينطلق بالمرحلة الأولى التي تمتد على فترة زمنية تبلغ 6 أشهر، ويقدم القسم الأكبر من البرنامج فرصة العمل مع أفضل الخبراء المحترفين سواء في المشاريع أو بين الأقسام داخل القطاعات، كما تشتمل المرحلة الأولى على دورات تدريبية مكثفة ومتخصصة تتنوع ما بين التدريب الحضوري، التدريب الافتراضي والتدريب الالكتروني بالإضافة إلى جلسات توجيهية فردية وجماعية.

ويهدف البرنامج إلى قيادة معايير المعرفة والكفاءات وتطبيق أفضل الممارسات بشكل خاص للارتقاء بالقطاع العقاري، كما يسهم في دعم المحتوى المحلي عن طريق تأهيل وتطوير الموهوبين من حديثي التخرج وتجهيزهم بشكل احترافي لسوق العمل من خلال استخدام أفضل القنوات التدريبية المناسبة، كما يعزز من خلق فرص متساوية للذكور والإناث في مختلف مناطق المملكة، الوسطى والغربية، والشرقية، والشمالية، والجنوبية.

كما يقدم البرنامج العديد من المزايا التنافسية للمتدربين تتمثل في مكافآت شهرية مجزية، وتأمين طبي، ومكافأة التخرج لمجتازي البرنامج بنجاح، إضافة إلى البحث وتوفير فرص وظيفية للمتدربين بعد التخرج، كما يقدم «برنامج واعد المتقدم» بالتعاون مع أفضل مدارس الأعمال عالميا ie Business school والمتخصصة ببرامج التطوير في المجال العقاري، الذي يعد كخطة لاحقة لبرنامج التطبيق العملي، ويأتي ذلك لتعزيز وصقل المهارات التي تم تزويد المنتسبين بها خلال المرحلة الأولى من البرنامج.