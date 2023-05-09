شكرا لقرائتكم خبر عن 10 سيارات هى الأكثر ترخيصا فى أبريل الماضى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير المجمعة المصرية للتأمين أن ماركة " نيسان " استطاعت أن تحتل صدارة السيارات الأكثر ترخيصا بمختلف فئاتها (ملاكى – أتوبيسات – شاحنات) خلال أبريل 2023، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 856 مركبة فى مختلف وحدات المرور.

وجاءت ماركة " شيري" فى المرتبة الثانية مسجلة نحو 683 مركبة، أعقبتها ماركة " شيفروليه" فى المركز الثالث بواقع 621 مركبة، أما ماركة " تويوتا" فقد جاءت فى المرتبة الرابعة بترخيص 364 سيارة، تلتها ماركة " سوزوكي" فى المركز الخامس بنحو 359 مركبة.

وحصدت ماركة " مرسيدس" المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات بإجمالى 307 مركبات.

وفى المرتبة السابعة جاءت ماركة "بى واى دى" مسجلة نحو 301 مركبة، أعقبتها ماركة "رينو" فى المركز الثامن بواقع 292 مركبة.

وماركة "كيا" جاءت فى المرتبة التاسعة بترخيص 287 مركبة، أعقبتها ماركة " هيونداي" فى المركز العاشر بنحو 244 مركبة.

وحلت ماركة " ميتسوبيشى " فى المرتبة الحادية عشرة بقائمة الماركات التجارية للسيارات الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور، بعدما تمكنت من تسجيل 221 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال أبريل 2023.