شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد المؤتمر السنوي الثانى عشر لبناء المرونة فى واشنطن 26 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف مؤسسة غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، فعاليات مؤتمر بناء المرونة لعام 2023، حيث ينعقد فى 26 و27 يوليو المقبل، وهو الحدث المخصص للمهنيين الذين لديهم أدوار مرتبطة بالمرونة أو الأزمات فى أعمالهم أو وكالاتهم الحكومية أو المنظمات غير الحكومية، وهو مخصص للحوار وأفضل الممارسات التى من شأنها تحسين المرونة محليًا وتقوية المجتمعات على الصعيد العالمى.

وكشفت الغرفة ال0أمريكية على موقعها الرسمى أن الكوارث تحدث من جميع الأنواع بشكل متكرر فى كل من الأشكال المألوفة والجديدة، لافتة أن العديد من الأنظمة التى تدعم مجتمعاتنا، مثل النقل والاتصالات العامة والاستجابة للطوارئ، تعانى بالفعل من الإجهاد أو نقص التمويل أو عدم اختبارها فى الأزمات.

وأشارت أنه فى نفس الوقت وفى الآونة الأخيرة، تتسبب الحوادث التى تتطلب استجابة سريعة فى حدوث قيود على الموارد وإرهاق للأشخاص على الخطوط الأمامية للاستجابة والتعافى، موضحة أن هناك مخاوف مستمرة بشأن الخدمة الشاملة للسكان المحرومين من الخدمات، لا سيما فى سياق الاستجابة للأزمات التى تتطلب شبكات مجتمعية سابقة التأسيس والثقة.

وأضافت أنه قد لا تكون العمليات والسندات على مستوى المجتمع والولاية والمستوى الفيدرالى التى تم تشكيلها أثناء الوباء مستدامة مع تضاؤل ​​هذا التحدى العالمى.

وبالتالى عندما تواجه التهديدات الوجودية والمخاطر المركبة هذه الحقائق المذكورة أعلاه، تصبح الأنظمة والأشخاص أكثر توتراً - وأكثر عرضة للفشل.

وذكرت أن الحدث تم تصميمه من أجل الفرصة المقبلة، وإنشاء واختبار الشراكات الآن لتحسين القدرات على مستوى المجتمع فى اليوم الذى تشتد الحاجة إليه.