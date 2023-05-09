الاقتصاد

ما هى السيارات الأوروبية الأكثر مبيعا خلال الربع الأول من 2023.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - ذكر أحدث تقرير صادر عن " الأميك "  مجلس معلومات سوق السيارات أن ماركة " رينو" قد تصدرت مبيعات السيارات الأوروبية في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 ،حيث سجلت بيع حوالي 516 سيارة، يليها في المركز الثاني ماركة " ستروين" بإجمالى مبيعات حوالي 280 سيارة .

وجاءت ماركة  " أوبل"  فى المركز الثالث بمبيعات سجلت بيع حوالي  260 سيارة ، ثم ماركة " فيات"  في المركز الرابع  حيث سجلت المبيعات حوالي  113 سيارة .

أما المركز الخامس فكان من نصيب ماركة  " بيجو "  مسجلة بيع حوالي  52 سيارة ، ثم ماركة " ألفا روميو" جاءت في المركز السادس  مسجلة بيع حوالي 44 سيارة .

ووفقًا لـتقرير مجلس معلومات سوق السيارات " أميك "  لم تتمكن باقي الماركات من تسجيل أية مبيعات فى سوق السيارات المحلية خلال تلك الفترة .

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