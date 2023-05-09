شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى السيارات الأوروبية الأكثر مبيعا خلال الربع الأول من 2023.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر أحدث تقرير صادر عن " الأميك " مجلس معلومات سوق السيارات أن ماركة " رينو" قد تصدرت مبيعات السيارات الأوروبية في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 ،حيث سجلت بيع حوالي 516 سيارة، يليها في المركز الثاني ماركة " ستروين" بإجمالى مبيعات حوالي 280 سيارة .

وجاءت ماركة " أوبل" فى المركز الثالث بمبيعات سجلت بيع حوالي 260 سيارة ، ثم ماركة " فيات" في المركز الرابع حيث سجلت المبيعات حوالي 113 سيارة .

أما المركز الخامس فكان من نصيب ماركة " بيجو " مسجلة بيع حوالي 52 سيارة ، ثم ماركة " ألفا روميو" جاءت في المركز السادس مسجلة بيع حوالي 44 سيارة .

ووفقًا لـتقرير مجلس معلومات سوق السيارات " أميك " لم تتمكن باقي الماركات من تسجيل أية مبيعات فى سوق السيارات المحلية خلال تلك الفترة .