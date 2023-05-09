شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من الهواتف المحمولة تسجل 101 ألف دولار فقط في فبراير الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت واردات مصر من الموبايلات انخفاضا ملحوظا في شهر فبراير الماضي، حيث قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن إجمالي الواردات المصرية من أجهزة تليفون للأفراد بلغت قيمتها نحو 101 ألف دولار فقط، بينما كانت نحو 94 مليون و836 ألف دولار في شهر فبراير عام 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 94 مليون و736 ألف دولار.

وتشهد واردات الهواتف المحمولة تراجعا كبيرا منذ نهاية العام الماضي 2022، وذلك في الوقت الذي توسع عدد من الشركات العالمية في التصنيع المحلي بالاعتماد على المكونات المحلية، للاستفادة من الحوافز التي قدمتها الدولة مؤخرا لتشجيع المستثمرين الأجانب للتصنيع المحلي.

وتراجعت واردات مصر الهواتف المحمولة في يناير الماضي وبلغت قيمتها نحو 106 آلاف دولار فقط، بينما كانت في شهر يناير المناظر 167 مليونا و577 ألف دولار، بتراجع بلغت قيمته 167 مليونا و471 ألف دولار، كما بلغ إجمالى واردات مصر من الهواتف المحمولة نحو 337 مليونا فى الـ8 أشهر الأولى من العام الماضى 2022، بينما كانت نحو مليار و230 مليون دولار فى نفس الفترة عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 893 مليون و532 ألف دولار.