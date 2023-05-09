شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة تجاوزت 1.2 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 17784 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 3170 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 21334 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 7402 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 3077 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 4677 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.05% ليصل إلى 3710 نقطة.

كما أعلنت البورصة المصرية، عدم الاعتداد بأثر العمليات المنفذة على أسهم شركتي المشروعات الصناعية والهندسية، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، اليوم الثلاثاء على سعر الإقفال اللحظي.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، والمصرية لنظم التعليم الحديثة عدد 300 ألف سهم، 10 ملايين سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي رواد السياحة-رواد، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 387 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركتي رواد السياحة-رواد، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 5 آلاف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة 5444 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا عدد 90 ألف سهم، 100 ألف سهم، 10 ملايين سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي رواد السياحة-رواد، ومستشفى النزهة الدولي عدد 42.2 ألف سهم، 139.9 ألف سهم، على التوالي.

وأعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، شراء الأولى عدد 800 ألف سهم من أسهم الخزينة بالبورصة، خلال جلسة أمس الإثنين، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 5.73%، وشراء الثانية 20 ألف سهم خزينة.

في نفس الصدد قالت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، إن مجلس إدارة الشركة موافقة على اقتراح شركة أسهم خزينة من الأسهم المتداولة ببورصة ناسداك دبي، ودعوة الجمعية العامة للنظر في اعتماد القرار، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة والقرارات المعمول بها ببورصة ناسداك دبي في شأن شراء أسهم الخزينة.

في سياق آخر أعلنت شركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، موافقة مجلس الإدارة على اعتماد دراسة القيمة العادلة المعدة من شركة فنبي المستشار المالي المستقل، وتقرير شركة حازم حسن مراقب حسابات الشركة عليها، واعتماد العرض النهائي المقدم من شركة الجهاز القابضة إلى شركة فالنتاين ماريتايم المحدودة، بمبلغ إجمالي 115.6 مليون دولار مقابل حق شراء بعض الوحدات البحرية المملوكة للشركة.

ويتم توزيع مبلغ الصفقة بين مبلغ 71.8 مليون دولار تسوية مباشرة مع البنوك المانحة بالكامل مديونية شركة فالنتاين المتعلقة بالوحدات البحرية المباعة، ومبلغ 28.5 مليون دولار نقدًا لسداد بعض الالتزامات القائمة المستحقة لها علاقة بالوحدات البحرية لبعض الموردين الأساسيين، ومبلغ 300 ألف دولار نقدًا لإتمام شراء حصة شركة فالنتين ماريتايم المحدودة (60%) في الشركة السعودية التابعة لها، ومبلغ 15 مليون دولار نقدًا مشروطًا بموافقة شركة الجهاز القابضة على شروط التسوية مع الدائنين الآخرين.