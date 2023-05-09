شكرا لقرائتكم خبر عن شركات السياحة تبدأ التضامنات وتجهيز المشرفين استعدادا لموسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركات السياحة التضامن فيما بينها استعدادا لتنفيذ الرحلات بعد إعلان وزارة السياحة والآثار مؤخرا عن الفائزين في القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين من الحجاج، يستمر فتح باب التضامنات لكل المستويات حتى بعد غد الخميس، ويتم هذا التضامن بين الشركات للوصول بعدد الحجاج في كل مستوى إلى العدد المطلوب لكل مجموعة أو أكثر تسهيلا على الشركات وتمكينها من تقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة، وتضمنت الضوابط أن يشمل التضامن الواحد كحد أدني 50 حاجا بشرط توفير مشرف على الأقل بخبرة متميزة لكل مجموعة.

وهنأت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المواطنين الفائزين بقرعة الحج السياحى وأكدت أن قرعة الحج السياحي أجريت إلكترونيا وبإشراف من وزارة السياحة والآثار وكافة الجهات المعنية، واتسمت عملية القرعة بالنزاهة والحيادية التامة، وقد أسفرت عن فوز 16 ألف مواطن بتأشيرات الحج.

وأضافت الغرفة في بيان صحفي أن الإقبال علي الحجز لرحلات الحج السياحي شهد هذا العام زيادة ما يقرب من 10% عن العام الماضي، مؤكدة أن تلك الزيادة شهادة ثقة جديدة يمنحها المواطنون لشركات السياحة، واوضحت ان تلك الثقة لم تأتي من فراغ إنما انطلقت من تميز شركات السياحة ليس بمصر فقط وإنما في العالم الإسلامي كله وقدرتها على تنظيم رحلات ميسرة وآمنة بأفضل خدمات وافضل سعر، وهو ما يعتبر تكليلا لجهود شركات السياحة السنوات الماضية، والتي جعلت منها المقصد الأول والأكثر تميزا للراغبين في أداء الفريضة، وزيارة بيت الله الحرام.

وأوضحت الغرفة أن الحج السياحي هذا العام يعد أرخص حج في مصر علي الإطلاق خاصة في المستويين الاقتصادي والبري والتي جاءت أسعار برامجهما الأقل رغم أن برامج الحج السياحي تتفرد بخدمات متميزة أهمها جودة الإقامة والخدمات في السكن وبالمشاعر المقدسة خاصة في توفير الوجبات والمشروبات ووسائل الإنتقالات بين المشاعر .

وشددت الغرفة على حرص شركات السياحة على تنفيذ موسم حج ناجح يليق بالحجاج المصريين تحت الإشراف الكامل لوزارة السياحة والآثار وبالتنسيق بين الوزارة والغرفة و اللجنة العليا للحج، من أجل توفير كافة سبل الراحة للحجاج وتلبية كافة الاحتياجات وبمستوى الخدمة الفائقة التي اعتادت على تقديمها الشركات لحجاجها.