الاقتصاد

هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.8% بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

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القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.128 تريليون جنيه.

 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 17326 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 3104 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 20798 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 7207 نقطة.

 

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 3029 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 4597 نقطة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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