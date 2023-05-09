التعاملات المسائية.. سعر الذهب يرتفع في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بحلول التعاملات المسائية بقيمة 25 جنيها للجرام، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفقا لما نقله موقع "مصراوي" عن نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا.

ونشر الموقع قائمة بأسعار الذهب اليوم:

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 1700 جنيه للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 2185 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 2550 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 2914 جنيها للجرام.

كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 20400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 2027 دولارا اليوم الثلاثاء حتى تعاملات المساء، بزيادة قدرها نحو 0.29% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس الاثنين، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.