شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 9-5-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 9-5-2023.

إيقاف تداول 3 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: المشروعات الصناعية والهندسية، ومصر للفنادق، وتعليم لخدمات الإدارة.





البورصة تخسر 14 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.128 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 685.4 مليون ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 90.4 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.58% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.05%، والعرب على 9.36%، واستحوذت المؤسسات على 23.73% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.26%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 91.9 مليون جنيه، 2.8 مليون جنيه، 64.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 12.2 مليون جنيه، 136.5 مليون جنيه، 10.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 17326 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 3104 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 20798 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 7207 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 3029 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 4597 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 3703 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1271 نقطة.

وصعدت أسهم 45 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 100 شركة، ولم تتغير مستويات 59 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: - مصر للفنادق بسعر إغلاق 72.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.75%.

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بسعر إغلاق 6.160 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.03%.

- العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية بسعر إغلاق 1053.640 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.30%.

- تعليم لخدمات الإدارة بسعر إغلاق 3.430 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.19%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 36.920 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.79%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة سبيد ميديكال-2 بسعر إغلاق 0.080 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.98%.

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل بسعر إغلاق 36.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.81%.

- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 25.220 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.72%.

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 11.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.49%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 38.360 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.98%.