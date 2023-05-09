الاقتصاد

هيئة الأمن الغذائي وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر هيئة الأمن الغذائي وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الأمن الغذائي وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وقعتا مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال التوعية والحد من الهدر الغذائي.

وجرت مراسم التوقيع في مقر الهيئة العامة للأمن الغذائي بالرياض، حيث وقع على المذكرة، كل من نائب المحافظ لشؤون الحبوب والمشرف العام على استراتيجية الأمن الغذائي محمد الفوزان، ووكيل المحافظ للاتصال المؤسسي والتوعية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك عقيل العقيل.

ويأتي توقيع هذه المذكرة، في إطار بناء الشراكات بين الجهات الحكومية للإسهام في تحقيق أهداف البرنامج الوطني للحد من الهدر في الغذاء، ورفع مستوى الوعي للاستخدام الأمثل للموارد الغذائية بكفاءة، وعقد الندوات العلمية وورش العمل المشترك.

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الأمن الغذائي وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا