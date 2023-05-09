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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بمنطقة مكة المكرمة عقدت دورة بعنوان «صياغة العقود» بالتعاون مع الغرفة التجارية بمكة المكرمة، قدمها المحامي الدكتور فيصل العصيمي، والمحاور المحامي بدر الروقي عضو لجنة المحامين بمنطقة مكة المكرمة، وحضرها عدد من المحامين، والمتدربين، والطلاب، والمهتمين.

وتناول العصيمي أهمية العقود وأنواعها وطريقة صياغتها، وخلال إجاباته على أسئلة الحضور أكد على أهمية تدقيق العقود من قبل المحامين، والأخذ بمشورتهم في كل بنود العقد، سواء عند مراجعة العقود أو صياغتها لتكون في ميزان العدالة للطرفين، وألا تكون في مصلحة طرف على الآخر.

وخلال مداخلة له في الدورة التدريبية، قدم رئيس لجنة المحامين بمنطقة مكة المكرمة بالهيئة السعودية للمحامين خالد أبو راشد شرحا عن بعض الثغرات في العقود، والتي قد تؤدي إلى خسائر كبيرة لو تم تغير كلمة واحدة من جوازية الأمر أو عدمه، أو وجوبه.