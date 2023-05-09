شكرا لقرائتكم خبر الصندوق السياحي يمول نزلا بيئيا فئة خمسة نجوم في واحة الأحساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع صندوق التنمية السياحي اتفاقية تمويل مع شركة السعفة الذهبية التابعة لشركة أفياء لتطوير مشروع نزل (إنفي) النخيل البيئية -ENVI Al Nakheel ecolodges- في واحة الأحساء، في إطار التزام وسعي كلا الطرفين بدفع عجلة التنمية السياحية المستدامة بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة ورؤية المملكة 2030، وذلك بقمة الضيافة المستقبلية المنعقدة في الرياض من 7 مايو إلى 9 مايو 2023.

وتعد منطقة الأحساء إحدى الوجهات السياحية المستهدفة وموطن إحدى أكبر الواحات في العالم وأول موقع في المنطقة تم تسجيله على قائمة اليونسكو للتراث العالمي لما تزخر به من معالم أثرية وكنوز تراثية تتبع تاريخ استيطان البشر للمنطقة منذ العصر الحجري الحديث، هذا ما جعلها منطقة جذب سياحي يتهافت عليها الزوار للاستمتاع بجمالها وسحرها، والذي نتج عنه توجه صندوق التنمية السياحي لدعم المنطقة.

وتشهد قمة الضيافة المستقبلية عددا من كبار الشخصيات الحكومية ومسؤولي صناعة السياحة والضيافة إلى جانب نخبة من أبرز المطورين والمستثمرين ومالكي ومشغلي الفنادق لمناقشة آفاق نمو وتطور قطاع السياحة والضيافة في المملكة.

وتؤكد الاتفاقية على أهمية منطقة الأحساء التي تعد إحدى الوجهات السياحية المستهدفة من قبل الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وستوفر نزل إنفي 25 وحدة سكنية مكونة من غرفة وغرفتي نوم بالإضافة إلى ذلك تشتمل على عدة مرافق منها أماكن لتناول الطعام، والمنتجعات الصحية وأنشطة مختلفة أخرى، وسيم التشغيل من قبل شركة -ENVI Lodges - العلامة التجارية للنزل الفاخرة عالية الجودة وصديقة البيئية وبإدارة وتنفيذ اتحاد شركتي كومباس وبيك لإدارة المشاريع العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري «يصب هذا المشروع المميز الفريد من نوعه في عمق أهدافنا المتمثلة في تعزيز السياحة المستدامة، ويميز الأحساء عمقها التاريخي والثقافي والمواقع التراثية، إذ تعد واحدة من أهم الوجهات التي تركز عليها الاستراتيجية الوطنية للسياحة، لرفع عدد الفرص السياحية في المملكة العربية السعودية تماشياً مع رؤية المملكة 2030».

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة السعفة الذهبية المهندس عباس الصالح «ممتنون لدعم صندوق التنمية السياحي لتطوير المشروع، إذ يمثل هذا الأمر علامة فارقة في صناعة السياحة السعودية، حيث إننا نعمل معا لتقديم تجارب لا تنس للسياح مع اهتمامنا في الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي الفريد لواحة الأحساء».

وقال الشريك المؤسس لشركة- إنفي- كريس نادر «صندوق التنمية السياحي الشريك الأمثل للمستثمرين من القطاع الخاص، حيث إننا نقدر الدعم بهدف تطوير مشاريع سياحية نوعية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. وأضاف «بإدارة من شركة السعفة الذهبية ودعم من الصندوق، سنعمل على تصميم وتشغيل مشروع صديق للبيئة في الأحساء، بحيث نتطلع قدما إلى تحقيق نزل تاريخي سيسهم في تمركز الأحساء على الساحة السياحية العالمية».

ومن المتوقع افتتاح المشروع في الربع الأول من عام 2024، من تصميم شركة فراكتال للهندسة المعمارية ومقرها تايلاند، وشركة كريستينا زانيك للاستشارات الحائز على عدة جوائز.