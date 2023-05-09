المؤتمر السعودي الدولي الأول للإعاشة 15 مايو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر السعودي الدولي للإعاشة خلال الفترة من 25 إلى 29 شوال 1444 (15 إلى 19 مايو 2023) ، بمركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات، بحضور نخبة من قادة الصناعة الرئيسيين في قطاعات الأطعمة والمشروبات، والمحاصيل والمنتجات الزراعية، والتغليف والصناعة.

ويأتي تنظيم هذا الحدث الذي يعد الأضخم لتبادل الخبرات في صناعة الغذاء، وتقديم خدمات التغذية لضيوف الرحمن، إذ تشارك فيه مجموعة من الخبراء والمختصين المحليين والعالميين، تأكيدا لريادة المملكة وتعزيزا لدورها في إتاحة وتقديم أفضل خدمات الضيافة، وتتويجا لجهودها في إثراء رحلة الحجاج والمعتمرين لمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وعكس الصورة المشرفة والحضارية لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد أهم مستهدفات رؤية 2030.

ويهدف المؤتمر خلال أعماله ومحاوره وجلسات النقاش وورش العمل، إلى تمكين المنتجين والموردين من تجويد خدمات الاعاشة وحلول الضيافة وفق أفضل المعايير العالمية، والاستفادة من التقنيات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة لتأسيس أعمال جديدة مبتكرة ومربحة، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب بين الشركات المحلية والدولية المتخصصة في مجال صناعة الأغذية، والمشروبات، وحلول الضيافة، واللوجستيات.

وتتناول الفعاليات المنعقدة عبر منصات المؤتمر المتنوعة ومعرضه المصاحب، عددا من المحاور أبرزها محور التغذيـة فـي الحج والعمرة، والتثقيـف الصحي، وسلامة وتقنيات حفظ الغذاء وحمايته من التلوث. كما يشهد عقد سلسلة من ورش العمل منها ورشة ريادة الأعمال في مجال التغذية، وإدارة التكاليف، وإدارة المطاعم، والخدمات اللوجستية، وتدوير النفايات.

يذكر أن حجم الاستثمار في صناعة المنتجات الغذائية بالمملكة يبلغ 88.191 مليار ريال، ما يمثل 6.12% من إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي، فيما تشكل مصانع المنتجات الغذائية ما نسبته 14% من إجمالي عدد المصانع، إذ بلغ عددها في المملكة خلال 2021 نحو 1183 مصنعا. كما يعد قطاع الأغذية والإعاشة من أكبر القطاعات بواردات تقدر بـ 78%، ما يعادل 153 مليار ريال.