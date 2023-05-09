30 شابا وفتاة يبدؤون رحلة الابتكار في مجال التقنية المالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الأكاديمية المالية بالشراكة مع مبادرة فنتك السعودية «معسكر التقنية المالية» بمشاركة 30 مبدعا من شباب وفتيات المملكة، في تجربة عملية استثنائية في عالم التقنية المالية، لبناء كوادر وطنية متخصصة في التقنية المالية، بهدف جعل المملكة مركزا عالميا للتقنية المالية بما يتواءم مع برنامج تطوير القطاع المالي لرؤية المملكة 2030.

ويهدف معسكر التقنية المالية إلى توفير بيئة محفزة لإعداد وتطوير الجيل المقبل من رواد التقنية المالية في المملكة، إذ يقدم فرصة للشباب السعودي الطموح للانغماس في معسكر تدريبي مدته خمسة أسابيع لاستكشاف عالم تحليل البيانات والتقنيات الناشئة في التقنية المالية والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير الأعمال والنماذج الأولية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع آل خمسان أن المعسكر التدريبي يمثل فرصة استثنائية للشباب السعودي لصقل مهاراتهم وتطويرها، والتواصل مع رواد الصناعة الرقمية، واكتساب خبرة قيمة في تقنية البيانات والذكاء الاصطناعي، حيث سيخضع المشاركون للإرشاد من خبراء التقنية المالية، وهو ما سيسهم في بناء قدراتهم لفهم التحديات والفرص في صناعة التقنية المالية ومساعدتهم على تطوير أفكارهم لتصبح حلولا مستدامة وقابلة للتنفيذ.

من جانبه، قال المدير العام لمبادرة «فنتك السعودية» نزار الحيدر أن معسكر التقنية المالية يأتي لبناء كوادر وطنية متخصصة في التقنية المالية، بهدف جعل المملكة مركزا عالميا للتقنية المالية، وإيجاد الفرص الوظيفية والاستثمارية بحلول 2030م.

معسكر التقنية المالية

معسكر تدريبي:







مشاركة 30 شبابا وفتاة.



يتضمن 10 وحدات تدريبية.



المدة 5 أسابيع (7 مايو إلى 9 يونيو).







مختصة بالهاكاثون وعرض نتائج المشاريع.



تمتد 5 أيام



18 إلى 25 يونيو.



المرحلة الأخيرة: